В Запорожье сообщили об ударе ВСУ по двум школам

Балицкий: ВСУ нанесли удар по двум школам в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по двум школам в Запорожской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Ночью зафиксирована массированная атака украинских БПЛА по недействующей школе в селе Пологи (...). Утром же атака носила максимально беспринципный характер: тремя беспилотниками атакована территория школы в селе Шевченково», — написал чиновник.

По его словам, в момент атаки на школу в селе Шевченко там находилось 27 детей, пострадавших нет, а учащиеся были эвакуированы.

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области при помощи беспилотника атаковали гражданскую машину, в которой ехала семья с ребенком. Как рассказал губернатор, водитель автомобиля получил осколочные ранения средней степени тяжести.