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18:14, 5 февраля 2025Экономика

Вероятность повышения ключевой ставки в России в феврале оценили

Депутат Аксаков: Центробанк не станет повышать ключевую ставку в феврале
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Центральный банк России не станет повышать ключевую ставку в феврале. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) оценил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его цитирует РИА Новости.

Первое заседание Центробанка в 2025 году состоится 14 февраля. По мнению депутата, к этому моменту инфляция в стране замедлилась, и это определит решение совета директоров.

«Полагаю, что на ближайшем заседании Центральный банк не повысит ключевую ставку исходя из тенденции», — пояснил он.

Регулятор будет постепенно смягчать ДКП в течение года, так как из-за удорожания заемных средств замедлилось кредитование. Из-за этого в экономику поступает меньше денег, что и приводит к замедлению роста цен.

Финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью «Ридусу», наоборот, предположил, что в ближайшее время ЦБ поднимет ключевую ставку на 1-2 процента. По словам финансиста, инфляция в России не имеет монетарной природы. На фоне этого, как утверждает Беляев, усилия ЦБ оказываются бесполезными. В то же время даже нынешняя высокая ставка уже мешает развитию экономики, при этом никак не влияя на инфляцию, указал он.

В регуляторе в свою очередь подчеркнули, что необходимо и дальше поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, так как инфляция продолжает расти. Представители Банка России отмечали, что снижение ключевой ставки возможно лишь при условии устойчивого замедления инфляции.

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