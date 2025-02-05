Во Франции заявили о причастности украинской компании к вмешательству в выборы в Румынии

Viginum: Украинская компания причастна к вмешательству в выборы в Румынии

Украинская компания причастна к расследуемому в Румынии делу о якобы вмешательстве в президентские выборы. Об этом заявило французское агентство по противодействию иностранному влиянию Viginum, сообщает ТАСС.

Согласно отчету агентства, компания FA Agency из ЮАР находилась под управлением польского филиала компании Gambling Media Group (GMG), специализирующейся на интернет-казино и продвижении контента в соцсетях. В свою очередь, GMG входит в группу компаний, связанных с украинским маркетинговым агентством Zlodei. «Проводимые Viginum параллельные расследования позволили установить технические связи между агентствами FA, GMG и Zlodei», — говорится в документе.

По данным румынских спецслужб, FA Agency предлагала по 1 тысяче евро за распространение созданного ею предвыборного видеоролика кандидата Кэлина Джорджеску. Также уточняется, что компанией Zlodei управляет 32-летний украинец Дмитрий Макаров, выступивший в поддержку Киева в конфликте с РФ, совместно с коммерческим директором Александром Довженко.

Ранее Джорджеску назвал президента Украины Владимира Зеленского «полудиктатором». Он также обвинил украинского лидера в разжигании конфликта.