Воры украли из трейлера 100 тысяч яиц

В США воры украли 100 тысяч яиц на фоне роста цен на них

В США неизвестные украли у поставщика органической продукции 100 тысяч яиц. Об этом сообщает Penn Live.

Полиция штата Пенсильвания сообщила, что в субботу, 1 февраля, в округе Франклин украли большую партию яиц из торгового фургона-трейлера. Кража произошла на фоне резкого роста цен на яйца из-за вспышки птичьего гриппа. Грабители проникли в автомобиль, стоявший на территории склада Pete & Gerry's Organics в городе Антрим около девяти вечера.

Стоимость украденных яиц составляет около 40 тысяч долларов (примерно 3,9 миллиона рублей). Полиция штата просит всех, у кого есть информация о ворах, связаться с правоохранителями.

Согласно Индексу потребительских цен, цена на дюжину крупных яиц в США подскочила на 36,8 процента по сравнению с прошлым годом из-за недавней вспышки птичьего гриппа. В продуктовых магазинах по всей центральной Пенсильвании дюжина яиц продается по цене от 4,69 долларов (около 460 рублей) и выше, в зависимости от марки и типа. При этом в некоторых магазинах ассортимент ограничен.

Ранее сообщалось, что в Британии воры угнали фургон с 2,5 тысячи пирогов. Шеф-повар, у которого украли пироги, был раздосадован исходом дела: пироги оказались испорчены.