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06:53, 5 февраля 2025Россия

Выпускников российских медвузов захотели отправить на обязательную отработку

«Ъ»: Минздрав планирует ввести обязательную отработку для выпускников медвузов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В России призвали ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. С такой инициативой выступил Минздрав, сообщает «Коммерсантъ».

В министерстве предлагают обязать студентов вузов отработать в государственных и частных клиниках минимум три года, а учащихся колледжей — два года. При этом выпускникам позволят самостоятельно выбирать регион и медучреждение, в котором им хотелось бы работать.

Однако они будут должны трудоустроиться в течение года после окончания учебы. В противном случае им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение.

Ранее стало известно, что Минздрав прорабатывает возможность прохождения студентами-медиками практики в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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