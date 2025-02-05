Выпускников российских медвузов захотели отправить на обязательную отработку

«Ъ»: Минздрав планирует ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

В России призвали ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. С такой инициативой выступил Минздрав, сообщает «Коммерсантъ».

В министерстве предлагают обязать студентов вузов отработать в государственных и частных клиниках минимум три года, а учащихся колледжей — два года. При этом выпускникам позволят самостоятельно выбирать регион и медучреждение, в котором им хотелось бы работать.

Однако они будут должны трудоустроиться в течение года после окончания учебы. В противном случае им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение.

Ранее стало известно, что Минздрав прорабатывает возможность прохождения студентами-медиками практики в зоне проведения специальной военной операции (СВО).