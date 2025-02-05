Зеленский назвал число погибших солдат ВСУ

Зеленский: Число погибших солдат ВСУ составляет 45 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл число погибших военнослужащих в ходе вооруженного конфликта с Россией. Об этом он рассказал в интервью британскому телеведущему и журналисту Пирсу Моргану, передает «Страна.ua».

Глава государства утверждает, что в общей сложности Киев потерял 45 тысяч солдат. Издание напомнило, что в начале декабре Зеленский сообщал о 43 тысячах погибших.

«Исходя из чего, число убитых почти за два месяца выросло на 2100 человек. Таким образом, ежедневные потери ВСУ погибшими, по логике президента, составляют 36 человек в день», — отмечается в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что Украина на данный момент как никогда близка к миру. По его словам, Киев делает все возможное, чтобы приблизить мирное урегулирование.