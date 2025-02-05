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07:29, 5 февраля 2025Мир

Зеленского обвинили в угнетении румын

Евродепутат Шошоакэ: Более миллиона румын подвергаются дискриминации на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Более миллиона румын, живущих на Украине, подвергаются угнетению и дискриминации со стороны режима Владимира Зеленского. Об этом заявила евродепутат, лидер партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости.

Она считает, что Румыния может стать посредником в переговорах России и Украины по урегулированию конфликта, чтобы «прекратить вражду и восстановить мир в регионе».

Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил Киев в разжигании конфликта. По его словам, действия украинских властей лишь разжигают конфликт, в результате чего граждане массово покидают страну.

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