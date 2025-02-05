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00:30, 5 февраля 2025Бывший СССР

Зеленскому напомнили о его предвыборных обещаниях

Медведчук: Зеленский забыл предвыборные обещания
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский забыл предвыборные обещания, но при этом играет роль «безгрешного вождя нации». Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье для «Комсомольской правды».

По его словам, Зеленский считает, что главная цель «вождя» заключается в противостоянии России. Политик отметил, что это свидетельствует о том, что президент не знает украинский народ и его историю.

Ранее Медведчук заявил о бессилии Зеленского перед главой России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что поведение главы Украины показывает, что Путин «обыграл его вчистую».

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