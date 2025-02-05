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04:58, 5 февраля 2025Бывший СССР

Житель города в ДНР рассказал о расстрелах ВСУ мирных жителей

РИА Новости: ВСУ расстреляли 4 мужчин в подвале дома в Новогродовке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли четверых мирных жителей Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) до освобождения города Российской армией. Об этом РИА Новости рассказал местный житель Сергей Сиденко.

«Украинцы застрелили четверых пацанов в подвале дома, в убежище. Полтора месяца они там провалялись, никто не мог их достать, чтобы хотя бы похоронить. Хлопцы моего возраста, 30-35 лет», — сообщил он.

Сиденко отметил, что из-за активных боевых действий останки убитых получилось похоронить лишь в ближайшем дворе. Новогродовка была освобождена в сентябре 2024 года.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ расправлялись над мирными жителями ДНР. По словам пленного украинского солдата, его сослуживцы при отступлении из населенного пункта Вишневое должны были требовать от людей говорить на украинском языке. Тех, кто не соглашался, они убивали.

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