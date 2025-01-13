Пленный солдат ВСУ Дьяченко признался в убийствах мирных жителей под Селидово

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправлялись над мирными жителями Донецкой народной республики (ДНР). В массовых убийствах гражданского населения признался украинский пленный солдат Михаил Дьяченко, передает ТАСС.

По словам бойца ВСУ, его сослуживцы при отступлении из населенного пункта Вишневое, расположенного под Селидово, должны были требовать от людей говорить на украинском языке. Тех, кто не соглашался, они убивали.

«Парням моим были приказы заставлять оставшихся там людей разговаривать на украинском, проверять их телефоны, расстреливать, гранатами закидывать», — подтвердил пленный украинский военнослужащий.

Ранее стало известно о расстреле солдатами ВСУ супружеской пары в ДНР. Инцидент произошел в магазине в поселке Шевченко.