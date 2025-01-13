ВСУ расстреляли супружескую пару в поселке Шевченко ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли супружескую пару в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказали спасенные беженцы, передает ТАСС.

По их словам, это произошло в поселке Шевченко, расположенном под Красноармейском (украинское название — Покровск). В магазин зашли несколько украинских военнослужащих, после чего в помещении раздались выстрелы.

«Мы слышали какую-то возню, а затем звуки автоматных очередей. После того как солдаты вышли, мы зашли во двор магазина, а его хозяева — Тома и ее муж — уже были мертвы», — рассказали очевидцы.

Ранее стало известно об убийстве бойцами ВСУ семейной пары в Селидово. Перед этим супруги на протяжении месяца готовили еду для украинских военных.