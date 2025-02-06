Аферисты обманули генерал-лейтенанта в отставке почти на 20 миллионов рублей

Аферисты обманули генерал-лейтенанта в отставке Гриднева на 19,5 млн руб.

В Москве аферисты обманули 85-летнего генерал-лейтенанта в отставке Германа Гриднева на 19,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сначала злоумышленники позвонили пенсионеру и представились сотрудниками оператора связи. Мошенники попросили у Гриднева назвать его данные для перерегистрации телефона. Далее ему позвонили уже якобы силовики и убедили, что часть денег со счета пожилого мужчины похищена и переведена в пользу Вооруженных сил Украины. Аферисты предложили передать оставшуюся у него сумму денег специальному человеку. Таким образом пенсионеру обещали алиби. В результате мужчина отдал курьеру около 19,5 миллиона рублей.

Ранее 65-летняя жительница Сестрорецка Ленинградской области поверила мошенникам и осталась без машины, квартиры и сбережений.