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09:26, 6 февраля 2025Путешествия

Акула напала на российскую туристку на любимом курорте богачей

Shot: Акула прокусила руку российской туристке на Мальдивах
Алина Черненко

Фото: Karen Zhang / Unsplash

Акула напала на российскую туристку и прокусила ей руку на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, во время отдыха на любимом курорте богачей 44-летняя Елена отправилась на морскую экскурсию с местным гидом и группой из 12 человек. Когда туристка находилась в воде, гид указал ей на стаю акул, схватил ее за руку и потянул к стае хищников, чтобы сфотографироваться.

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Елена призналась, что мужчина так сильно тащил ее, что она начала захлебываться водой, барахтаться в воде и случайно ударила рукой по одной из акул. Внезапно россиянка почувствовала укус. Она схватилась за окровавленную руку и поплыла к лодке. По словам пострадавшей, она не стала паниковать и спокойно наложила бинт на укус, чтобы не пугать остальных участников экскурсии.

Ранее в Австралии 17-летняя девушка стала жертвой акулы. Хищница почти растерзала ее, нанеся серьезные травмы рук и туловища.

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