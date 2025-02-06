Автобус влетел в столб в российском городе

В Иркутске автобус влетел в столб, пострадали шесть человек

В Иркутске автобус влетел в столб, пострадали шесть человек. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям российского издания, все произошло на улице Байкальской. В салоне в момент происшествия находились пять пассажиров. Всем горожанам и водителю потребовалась помощь медиков.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

До этого в Волгоградской области на участке трассы Волгоград — Котельниково — Сальск в Октябрьском районе опрокинулся школьный автобус ПАЗ. Авария тогда унесла жизнь одного ребенка. Еще двое несовершеннолетних были доставлены с травмами в больницу.

17 российских школьников, которые не получили увечий, с места происшествия забрали родители. По факту случившегося была организована проверка.