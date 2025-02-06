Азербайджан объявил о закрытии USAID на своей территории

Азербайджан уведомил США о прекращении деятельности USAID на территории страны

В Азербайджане официально уведомили Вашингтон о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД кавказской республики Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

«Американской стороне направлено официальное уведомление об отсутствии правовых основ для деятельности USAID в стране и прекращении его работы», — заявил дипломат. Решение принято на фоне расформирования организации в самих США.

До этого информацию о прекращении деятельности USAID распространило азербайджанское информационное агентство APA. «Момент для полного прекращения их деятельности уже настал», — приводит СМИ слова министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

После вступления президента США Дональда Трампа на свою должность было принято решение об ограничении деятельности USAID. Сайт ведомства перестал работать, а в социальной сети X (принадлежащей соратнику Трампа Илону Маску) был удален его аккаунт с более миллионом подписчиков.