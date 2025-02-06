Бывшая жена Мамаева снялась в шубе на голое тело

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева снялась в откровенном наряде для модельного агентства. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 557 тысяч подписчиков.

На одном из кадров 37-летняя блогерша позировала в черной шубе на голое тело. При этом она распахнула наряд, продемонстрировав часть обнаженной груди.

В то же время манекенщица предстала перед камерой в кожаной оверсайз-куртке, топе и атласных мини-шортах. В свою очередь, она сделала макияж с акцентом на глазах, подчеркнув их черной подводкой и коричневыми тенями.

Ранее в феврале бывшая жена футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская призналась в пережитой пластике тела.