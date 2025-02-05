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17:37, 5 февраля 2025Ценности

Бывшая жена Андрея Аршавина призналась в пережитой пластике тела

Бывшая жена Аршавина Юлия Барановская призналась в пережитой абдоминопластике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российская телеведущая Юлия Барановская призналась в пережитой пластической операции. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина рассказала, что действительно корректировала тело, но по медицинским показаниям. Выяснилось, что знаменитость делала абдоминопластику, поскольку после третьей беременности у нее сильно разошлись мышцы живота.

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«Просто огромная дырка была. В субботу сделали, а в среду уже в студии снимали с Сашей программы. И это, кстати, были единственные программы, где я была в балетках, без высокого каблука», — заявила Барановская.

В феврале Барановская высказалась об усталости от популярного ток-шоу «Мужское / Женское», в котором она работает в качестве ведущей.

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