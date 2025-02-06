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08:21, 6 февраля 2025Мир

Демократы подверглись нападкам сторонников USAID за неспособность дать отпор Трампу

Bloomberg: Сторонники USAID обвинили демократов в неспособности дать отпор
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Демократы-законодатели подверглись нападкам разгневанных сторонников Агентства США по международному развитию (USAID) за неспособность дать достаточно жесткий отпор администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Сотни человек, собравшиеся в парке Капитолийского холма, обвинили законодателей от Демократической партии в том, что они не предприняли больше мер для противодействия попытке закрыть агентство. «Делайте свою работу! Делайте свою работу!» — скандировала толпа.

Как отмечает издание, всплеск гнева сторонников USAID совпадает с более широким негодованием среди избирателей-демократов по поводу неспособности руководства их партии оказать значимое сопротивление против предпринятых Трампом мер по сокращению численности государственных служащих, замораживанию федеральных фондов, очернению инициатив по обеспечению разнообразия и радикальной переориентации внешней политики США.

Недавно уволенная сотрудница USAID, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что хочет, чтобы законодатели-демократы больше защищали агентство в Палате представителей и Сенате. Другая бывшая сотрудница сказала, что они все еще ждут «ответного удара» от демократов.

Ранее стало известно, что USAID помогало Украине получить доступ к замороженным российским активам. Кроме того, агентство оказывало поддержку Киеву и в учете полученного от американского правительства оружия.

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