USAID помогало Украине получить доступ к российским активам

Defense One: USAID помогало Украине с доступом к замороженным активам России

Агентство США по международному развитию (USAID) помогало Украине получить доступ к замороженным российским активам и вести учет полученного от американского правительства оружия. Об этом сообщает Defense One.

Уточняется, что USAID оказало Киеву помощь на сумму в почти 35 миллиардов долларов с начала конфликта в 2022 году. «Мы приняли активные меры, чтобы Украина смогла получить доступ к 20 миллиардам долларов замороженных российских суверенных активов, предоставив крупнейшую за историю USAID кредитную гарантию», — говорится в записке ведомства, к которой издание получило доступ.

Кроме того, USAID также сыграло важную роль в мерах по учету оружия и другой помощи, переданной Киеву от Вашингтона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в изменении политики США после приостановки работы USAID. По ее словам, это не значит, что данное ведомство откажется от экспансии американской внешней политики.