Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:43, 5 февраля 2025Мир

В МИД усомнились в изменении политики США после приостановки работы USAID

Захарова: США продолжат экспансию своей политики после приостановки работы USAID
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Соединенные Штаты продолжат экспансию своей внешней политики после приостановки работы Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это отнюдь не означает, что это агентство или эта структура, будет ли она так же называться или иначе, откажется от экспансии американской внешней политики. Я не думаю, что это произойдет», — сказала дипломат.

Захарова назвала USAID «извращением», которое не имеет отношения к американской внешней политике, а связано с «просто болезненной психологией, а это уже психиатрия».

21 января президент США Дональд Трамп поручил приостановить на 90 дней предоставление помощи другим странам, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки американской внешней политике. Республиканец назвал Агентство по международному развитию очень коррумпированной организацией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

      Доктор Мясников признался в мерзкой зависти к одному типу людей

      Легализовавшая более 150 мигрантов ОПГ пойдет под суд

      ИИ Google разрешили использовать в военных целях

      Евросоюз пригрозил ударить «базукой» по Кремниевой долине

      Зеленский назвал освобождение территорий условием для переговоров с Россией

      Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали

      В России допустили передачу Киеву лазерного оружия

      Жительница Ялты пойдет под суд по делу о госизмене за финансирование ВСУ

      Раскрыт пол будущего ребенка Александра Петрова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше