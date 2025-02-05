В МИД усомнились в изменении политики США после приостановки работы USAID

Захарова: США продолжат экспансию своей политики после приостановки работы USAID

Соединенные Штаты продолжат экспансию своей внешней политики после приостановки работы Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это отнюдь не означает, что это агентство или эта структура, будет ли она так же называться или иначе, откажется от экспансии американской внешней политики. Я не думаю, что это произойдет», — сказала дипломат.

Захарова назвала USAID «извращением», которое не имеет отношения к американской внешней политике, а связано с «просто болезненной психологией, а это уже психиатрия».

21 января президент США Дональд Трамп поручил приостановить на 90 дней предоставление помощи другим странам, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки американской внешней политике. Республиканец назвал Агентство по международному развитию очень коррумпированной организацией.