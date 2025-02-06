Телеведущий едва не утонул на съемках шоу

Телеведущий Ллевелин-Боуэн едва не утонул на шоу «Охота на знаменитостей»

Британский телеведущий Лоуренс Ллевелин-Боуэн едва не утонул на съемках экстремального реалити-шоу «Беар Гриллс: Охота на знаменитостей». Об этом пишет Metro.

Сообщается, что ведущий принимал участие в конкурсе, который проходил в открытой воде. Вместе с другими звездами он должен был отстегнуть от плота сумки с припасами. В какой-то момент Ллевелин-Боуэну стало плохо и он начал кричать, что не может дышать.

Присутствующие на площадке медики помогли телеведущему выбраться на сушу и оказали ему помощь на месте. «Я не мог дышать, это действительно было страшно. Я боялся, что у меня случился сердечный приступ», — позднее прокомментировал инцидент Ллевелин-Боуэн.

В итоге он выбыл из конкурса. «Я думал, что обладаю достаточной физической выносливостью. Я регулярно прохожу медицинские обследования. (...) Это был провал», — добавил телеведущий.

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