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09:19, 6 февраля 2025Интернет и СМИ

Телеведущий едва не утонул на съемках шоу

Телеведущий Ллевелин-Боуэн едва не утонул на шоу «Охота на знаменитостей»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Лоуренс Ллевелин-Боуэн

Лоуренс Ллевелин-Боуэн. Кадр: Netflix

Британский телеведущий Лоуренс Ллевелин-Боуэн едва не утонул на съемках экстремального реалити-шоу «Беар Гриллс: Охота на знаменитостей». Об этом пишет Metro.

Сообщается, что ведущий принимал участие в конкурсе, который проходил в открытой воде. Вместе с другими звездами он должен был отстегнуть от плота сумки с припасами. В какой-то момент Ллевелин-Боуэну стало плохо и он начал кричать, что не может дышать.

Присутствующие на площадке медики помогли телеведущему выбраться на сушу и оказали ему помощь на месте. «Я не мог дышать, это действительно было страшно. Я боялся, что у меня случился сердечный приступ», — позднее прокомментировал инцидент Ллевелин-Боуэн.

В итоге он выбыл из конкурса. «Я думал, что обладаю достаточной физической выносливостью. Я регулярно прохожу медицинские обследования. (...) Это был провал», — добавил телеведущий.

Ранее стало известно, что известный британский актер и писатель Стивен Фрай получил рекордный выигрыш в интеллектуальной телеигре «Кто хочет стать миллионером?» на канале ITV. Уточнялось, что он не смог ответить только на последний вопрос викторины.

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