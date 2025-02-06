Еще один беспилотник сбит над российским регионом

Минобороны: Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен около 14:10 мск. Перед этим его засекли дежурные средства противовоздушной обороны.

Иных подробностей инцидента в Минобороны не привели.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В большинстве случаев речь идет о беспилотниках самолетного типа, которые обладают значительной боевой мощью и способны преодолевать сотни километров на пути к цели. Так, ранее 6 февраля в небе над регионом сбили еще один дрон. Следующий дрон был сбит над тем же регионом ровно через час.