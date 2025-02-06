Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 6 февраля 2025Россия

Украина попыталась атаковать еще один регион России на фоне наступления в Курской области

Минобороны России заявило об уничтожении двух БПЛА ВСУ в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 13:10 по московскому времени дежурные военные сбили над российским регионом два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не уточняется.

Попытка атаки по Белгородской области предпринята ВСУ на фоне их нового наступления в Курской области, о котором стало известно 6 февраля. Рано утром в четверг колонна украинских войск численностью, по разным данным, от 400 до 600 человек при поддержке техники двинулась от хутора Колмаков в сторону села Уланок. Часть наступающих сил уничтожена.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 28 беспилотников ВСУ, выпущенных по России в ночь на 6 февраля. 13 из них средства ПВО сбили над акваторией Азовского моря, 8 — над Ростовской областью, шесть — над Краснодарским краем и еще один — под Астраханью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

      Вероятность хакерских атак на лифты в России оценили

      Начало рассмотрения дела о теракте на Крымском мосту перенесли

      Жительница Курской области рассказала о расправе украинских солдат над ее мужем

      Гендиректор «Махачкалаводоканала» задержан по подозрению в подкупе

      В России увидели символизм в новом наступлении ВСУ в Курской области

      В российском городе захотели построить крупнейший в Европе экстрим-центр водного спорта

      Туристы попытались вывезти из России в Китай грибы и нарвались на уголовное дело

      Окружение Трампа посчитало уловкой его слова о Газе

      В Курской области загорелся газопровод на фоне сообщений о новом наступлении ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше