Украина попыталась атаковать еще один регион России на фоне наступления в Курской области

Минобороны России заявило об уничтожении двух БПЛА ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 13:10 по московскому времени дежурные военные сбили над российским регионом два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не уточняется.

Попытка атаки по Белгородской области предпринята ВСУ на фоне их нового наступления в Курской области, о котором стало известно 6 февраля. Рано утром в четверг колонна украинских войск численностью, по разным данным, от 400 до 600 человек при поддержке техники двинулась от хутора Колмаков в сторону села Уланок. Часть наступающих сил уничтожена.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 28 беспилотников ВСУ, выпущенных по России в ночь на 6 февраля. 13 из них средства ПВО сбили над акваторией Азовского моря, 8 — над Ростовской областью, шесть — над Краснодарским краем и еще один — под Астраханью.