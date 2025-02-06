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07:08, 6 февраля 2025Россия

Украина выпустила десятки беспилотников по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 28 беспилотников над тремя регионами и Азовским морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В ночь на четверг, 6 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию десятками беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 украинских беспилотников над тремя регионами России и над Азовским морем. Больше всего летательных аппаратов — 13 — перехватили над Азовским морем.

Помимо этого, еще восемь беспилотников сбили в Ростовской области, шесть — над Краснодарским краем и один над Астраханской области. Других данных о попытках атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на среду, 5 февраля, ВСУ пытались ударить по двум регионам России с помощью четырех беспилотников. Силы ПВО сбили два БПЛА над Курской и еще столько же над Белгородской областями.

ЖЗЛ
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