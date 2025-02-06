ФСБ накрыла нарколабораторию в российском регионе

В Ростове-на-Дону ФСБ накрыла нарколабораторию

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, сбывавших синтетические наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, задержанные построили нарколабораторию в частном доме. Они изготавливали запрещенные вещества, чтобы сбывать через подконтрольный им интернет-магазин. Силовики изъяли 75 килограммов мефедрона, химическое оборудование и прекурсоры.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе 33-летний мужчина пригласил в гости 12-летнюю девочку и накачал ее наркотиками.