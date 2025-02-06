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19:45, 6 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ накрыла нарколабораторию в российском регионе

В Ростове-на-Дону ФСБ накрыла нарколабораторию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: УФСБ России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, сбывавших синтетические наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, задержанные построили нарколабораторию в частном доме. Они изготавливали запрещенные вещества, чтобы сбывать через подконтрольный им интернет-магазин. Силовики изъяли 75 килограммов мефедрона, химическое оборудование и прекурсоры.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе 33-летний мужчина пригласил в гости 12-летнюю девочку и накачал ее наркотиками.

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