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09:57, 4 февраля 2025Силовые структуры

Российскую школьницу под наркотиками нашли в квартире со взрослым мужчиной

В Нижневартовске в квартире мужчины нашли школьницу под наркотиками
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе 33-летний мужчина пригласил в гости 12-летнюю девочку и накачал ее наркотиками. Об этом сообщает 360.ru.

По данным издания, месяц назад потерпевшая написала друзьям, что проводит время с мужчиной в Нижневартовске и употребляет запрещенные вещества. Полицейские определили ее адрес и приехали на место. Подозреваемый стал отрицать, что в помещении есть наркотики. Позже его арестовали.

Как уточняет URA.RU, задержанный организовал в своей квартире наркопритон. Между ним и школьницей произошел половой акт. Возбуждено дело по статье 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее стало известно, что под Калугой задержали 55-летнего охранника монастыря «Оптина пустынь», совратившего 9-летнюю школьницу.

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