Российскую школьницу под наркотиками нашли в квартире со взрослым мужчиной

В Нижневартовске в квартире мужчины нашли школьницу под наркотиками

В Ханты-Мансийском автономном округе 33-летний мужчина пригласил в гости 12-летнюю девочку и накачал ее наркотиками. Об этом сообщает 360.ru.

По данным издания, месяц назад потерпевшая написала друзьям, что проводит время с мужчиной в Нижневартовске и употребляет запрещенные вещества. Полицейские определили ее адрес и приехали на место. Подозреваемый стал отрицать, что в помещении есть наркотики. Позже его арестовали.

Как уточняет URA.RU, задержанный организовал в своей квартире наркопритон. Между ним и школьницей произошел половой акт. Возбуждено дело по статье 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее стало известно, что под Калугой задержали 55-летнего охранника монастыря «Оптина пустынь», совратившего 9-летнюю школьницу.