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10:07, 20 января 2025Силовые структуры

Охранник российского монастыря задержан за совращение 9-летней школьницы

Под Калугой поймали охранника «Оптиной пустыни» совратившего 9-летнюю школьницу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Под Калугой задержан 55-летний охранник монастыря «Оптина пустынь», совративший 9-летнюю школьницу. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, в отношении мужчины возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

По информации следствия, фигурант познакомился с девочкой летом 2024 года, когда она приехала в Козельск на каникулы. Об их связи стало известно в январе 2025 года. Мужчина водил третьеклассницу к себе в квартиру, которая расположена в доме на Майской улице, где показывал ей свои половые органы, обнаженные фото и кусал девочку за ягодицы. Спустя некоторое время пострадавшая рассказала обо всем родителям.

Ранее сообщалось, что молодой грузчик при помощи шантажа совратил 13-летнюю девочку в поселке Парголово, входящем в состав Санкт-Петербурга.

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