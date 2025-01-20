Охранник российского монастыря задержан за совращение 9-летней школьницы

Под Калугой поймали охранника «Оптиной пустыни» совратившего 9-летнюю школьницу

Под Калугой задержан 55-летний охранник монастыря «Оптина пустынь», совративший 9-летнюю школьницу. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, в отношении мужчины возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

По информации следствия, фигурант познакомился с девочкой летом 2024 года, когда она приехала в Козельск на каникулы. Об их связи стало известно в январе 2025 года. Мужчина водил третьеклассницу к себе в квартиру, которая расположена в доме на Майской улице, где показывал ей свои половые органы, обнаженные фото и кусал девочку за ягодицы. Спустя некоторое время пострадавшая рассказала обо всем родителям.

Ранее сообщалось, что молодой грузчик при помощи шантажа совратил 13-летнюю девочку в поселке Парголово, входящем в состав Санкт-Петербурга.