Грузчик совратил 13-летнюю девочку при помощи шантажа в Санкт-Петербурге

В Парголово грузчик совратил 13-летнюю девочку

Молодой грузчик совратил 13-летнюю девочку в поселке Парголово, входящем в состав Санкт-Петербурга. Об этом стало известно Рен ТВ.

По данным издания, все произошло в субботу, 11 января. В полицию обратилась мать потерпевшей.

Злоумышленник был задержан на следующий день. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Как уточняет «Фонтанка», 22-летний грузчик мог совратить девочку при помощи шантажа. По словам потерпевшей, молодой человек написал ей и заявил, что у него имеется информация интимного характера. Чтобы эти данные не узнали третьи лица, злоумышленник предложил девочке переспать с ним – она согласилась.

Ранее Абатский районный суд Тюмени приговорил к семи годам лишения свободы 41-летнего местного жителя, который пообещал подарить телефон 12-летней школьнице, заманил ее к себе и совратил.

