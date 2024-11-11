Пообещавший телефон школьнице россиянин совратил ее и получил семь лет колонии

В Тюмени мужчину приговорили к 7 годам за совращение 12-летней школьницы

В Тюмени Абатский районный суд приговорил 41-летнего местного жителя к семи годам лишения свободы за то, что он пообещал подарить 12-летней школьнице телефон, заманил к себе и совратил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия») и по части 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год и восемь месяцев. Кроме того, он выплатит компенсацию морального вреда пострадавшей в размере 100 тысяч рублей. Во время заседания он признал вину только в развратных действиях, вину в совершении полового акта с несовершеннолетней не признал. По словам осужденного, потерпевшая его оговаривает, так как он отказался дать ей денег.

Как установил суд, подсудимый познакомился со школьницей в чате знакомств. Они обменялись номерами и стали переписываться в мессенджере. Из переписки мужчина узнал, что девочке 12 лет. Как-то она рассказала ему, что у нее сломался телефон, и фигурант пообещал ей при встрече подарить новый. Так, в феврале 2023 года осужденный позвонил школьнице и поздравил ее с 13-летием. Затем он пригласил к себе домой ее отпраздновать его день рождения. Он пообещал ей подарить телефон. Так, 9 февраля 2023 года мужчина приехал к девочке на такси и отвез ее к себе домой, где и совершил развратные действия.

Ранее сообщалось, что в Томской области суд рассмотрит дело в отношении иностранца, совратившего 12-летнюю девочку.