ФСБ уличила в хищениях бывшего замминистра предпринимательства российского региона

ФСБ задержала экс-замминистра предпринимательства Воронежской области Кукина

Сотрудники ФСБ задержали бывшего замминистра предпринимательства Воронежской области Александра Кукина по подозрению в хищении денежных средств в рамках реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает издание «Площадь».

Чиновника 5 февраля доставили на допрос в Следственный комитет России, ночевал он в изоляторе временного содержания. По данным следствия, Кукин подозревается в покровительстве деятельности коммерческой организации, участвовавшей в реализации нацпроекта в Семилукском районе области. Вместе с ним сотрудники ФСБ задержали представителя компании.

Кукин покинул должность замминистра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области в августе 2024 года. Сам он заявлял, что намерен заняться новыми проектами.

3 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали главу администрации Северодонецка в Луганской народной республике Николая Моргунова по уголовному делу о разбое и вымогательстве.