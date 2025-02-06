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18:56, 6 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ уличила в хищениях бывшего замминистра предпринимательства российского региона

ФСБ задержала экс-замминистра предпринимательства Воронежской области Кукина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали бывшего замминистра предпринимательства Воронежской области Александра Кукина по подозрению в хищении денежных средств в рамках реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает издание «Площадь».

Чиновника 5 февраля доставили на допрос в Следственный комитет России, ночевал он в изоляторе временного содержания. По данным следствия, Кукин подозревается в покровительстве деятельности коммерческой организации, участвовавшей в реализации нацпроекта в Семилукском районе области. Вместе с ним сотрудники ФСБ задержали представителя компании.

Кукин покинул должность замминистра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области в августе 2024 года. Сам он заявлял, что намерен заняться новыми проектами.

3 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали главу администрации Северодонецка в Луганской народной республике Николая Моргунова по уголовному делу о разбое и вымогательстве.

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