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15:35, 3 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ и МВД задержали главу администрации города в ЛНР за бандитизм и разбой

СК: Задержан глава администрации Северодонецка в ЛНР Моргунов за бандитизм
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ и МВД задержали главу администрации города в ЛНР за бандитизм и разбой

Кадр: Telegram-канал «Следом»

Сотрудники ФСБ и МВД задержали главу администрации Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) Николая Моргунова, подозреваемого в бандитизме и разбое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 209 УК РФ («Участие в банде»), 162 УК РФ («Разбой») и 126 УК РФ («Похищение человека»).

По данным следствия, Моргунов с мая 2014 года был активным участником вооруженной группировки. На тот момент он возглавлял администрацию города Брянка ЛНР и знал об имуществе всех жителей. Он обладал данными о владельцах недвижимости и предприятий города, благосостоянии горожан, которыми делился с членами банды. На основе этой информации бандиты похищали людей с целью вымогательства. Причем жертвами преступников становились граждане, с которыми Моргунов был в неприязненных отношениях.

Его доставили на допрос к следователю.

В СК установили, что члены группировки причастны к 11 расправам, шести фактам похищений людей, четырем разбойным нападениям, двум вымогательствам, а также хищению имущества предприятия на сумму, превышающую 6 миллионов рублей.

Правоохранительные органы привлекли к уголовной ответственности главаря и его сообщников из банды.

31 января сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области задержали двух братьев Кумище, один из которых был соратником «ночного губернатора» Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина).

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