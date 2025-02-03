Задержание главы Северодонецка в ЛНР за бандитизм попало на видео

СК показал видео задержания главы Северодонецка в ЛНР Моргунова за бандитизм

ФСБ и МВД задержали главу администрации города в ЛНР за бандитизм и разбой

Начало событий в новости ФСБ и МВД задержали главу администрации города в ЛНР за бандитизм и разбой

Спецназ ФСБ пришел в кабинет главы администрации Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) Николая Моргунова, подозреваемого в бандитизме и разбое. Оперативное видео задержания чиновника предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны силовики, которые заходят в кабинет и сообщают Моргунову об обыске.

Николая Моргунова задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 209 УК РФ («Участие в банде»), 162 УК РФ («Разбой») и 126 УК РФ («Похищение человека»).

По данным следствия, он с мая 2014 года был активным участником вооруженной группировки, занимая должность главы администрации города Брянка ЛНР. Благодаря служебному положению Моргунов знал об имуществе всех жителей — данными о владельцах недвижимости и предприятий города, благосостоянии горожан он делился с членами банды. На основе этой информации бандиты похищали людей с целью вымогательства. Причем жертвами преступников становились граждане, с которыми Моргунов был в неприязненных отношениях.

В СК установили, что члены группировки причастны к 11 расправам, шести фактам похищений людей, четырем разбойным нападениям, двум вымогательствам, а также хищению имущества предприятия на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Правоохранительные органы привлекли к уголовной ответственности главаря и его сообщников из банды.

