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14:37, 6 февраля 2025Силовые структуры

Гендиректор «Махачкалаводоканала» задержан по подозрению в подкупе

В Дагестане главу «Махачкалаводоканала» задержали по подозрению в подкупе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Дагестане задержали генерального директора «Махачкалаводоканала» по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В феврале 2024 года к обвиняемому обратился гендиректор управляющей компании с просьбой присоединиться к сетям водоснабжения и открыть лицевые счета на квартиры в находящихся под управлением его организации многоквартирных домах. Однако на эти дома отсутствовала необходимая документация. Глава «Махачкалаводоканала» согласился за 2,3 миллиона рублей помочь бизнесмену. В конце февраля он передал подозреваемому 700 тысяч рублей, и тот выдал технические условия на подключение части квартир и документы об открытии на них лицевых счетов. Однако остальную сумму глава компании не смог отдать, так как не имел финансовых возможностей.

Возбуждено дело по части 8 статьи 204 («Коммерческий подкуп») УК РФ.

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