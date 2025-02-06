Главврача российского перинатального центра заподозрили в растрате

В Ингушетии главврача перинатального центра заподозрили в растрате

В Ингушетии главного врача и бухгалтера перинатального центра заподозрили в растрате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, фигуранток задержали неделю назад после обысков. Обыски были связаны с многодетной матерью, которая на месяц впала в кому и не выжила после родов в перинатальном центре. Тогда было возбуждено дело о халатности.

Главный врач уже отстранена от должности, теперь центром руководит новый исполняющий обязанности.

Ранее сообщалось, что потерпевшая попала в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Там ей назначили лечение, однако результатов не было и ей становилось все хуже. Родственники уверяют, что сотрудник, дежуривший днем в центре, практически не подходил к роженице. Женщине якобы назначили операцию только после многочасового кровотечения.

Ребенка спасти медикам не удалось, его мать почти на четыре недели впала в кому. У женщины осталось трое детей.