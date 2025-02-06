Глава МИД Германии обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной

Бербок обвинила Россию в подрыве демократии ЕС на фоне диверсий в Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в подрыве демократии Европейского союза (ЕС) на фоне произошедших в Германии диверсий, в рамках которых неизвестные забивали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной. Ее слова передает N-tv.

«Уже давно стало ясно, что Кремль использует различные методы, чтобы попытаться дестабилизировать европейские демократии и дискредитировать непопулярные партии», — заявила Бербок.

По словам главы МИД ФРГ, влияние России «очевидно и на выборах в других европейских странах». Она добавила, что «любой, кто политически поддерживает европейский мирный порядок» якобы может оказаться «под прицелом Кремля».

Ранее журнал Der Spiegel обвинил Москву в причастности к серии диверсий по всей территории ФРГ. Согласно публикации, в конце декабря 2024 года злоумышленники заливали выхлопные трубы машин монтажной пеной и расклеивали фотографии вице-канцлера Германии Роберта Хабека.

В декабре 2024 года Бербок призвала ввести против России новые санкции в связи с якобы причастностью к повреждению подводного кабеля EstLink 2.