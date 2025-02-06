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08:00, 6 февраля 2025Интернет и СМИ

Парень рассказал об отвратительной привычке подруги соседа и возмутил пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь сети под ником iam__lethal опубликовал на Reddit пост, в котором рассказал о возмутившей его привычке подруги соседа. Комментаторы раскритиковали поведение девушки и предложили необычные способы проучить ее.

Парень пожаловался, что возлюбленная его соседа оставляет свое грязное нижнее белье на кране после того, как примет душ. По словам автора поста, он высказал ей свое недовольство, однако та посоветовала ему смириться с этим.

Многие комментаторы назвали привычку девушки отвратительной. «Выработайте у себя привычку выбрасывать ее трусы в мусорное ведро», — рекомендовал парню один из комментаторов. Другой в качестве способа мести предложил парню вытираться ее полотенцем. Еще один участник обсуждения призвал автора показать девушке его пост, чтобы пристыдить ее.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как прочла личный дневник старшей сестры и узнала о ней неприятную правду. Многие комментаторы посоветовали ей смириться с этим открытием.

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