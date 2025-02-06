Илон Маск вызвал у американских чиновников желание сбежать из США

Time: политика Маска вызвала желание у чиновников бежать из США

Политика американского предпринимателя Илона Маска по сокращению числа государственных служащих вызвала желание у ряда чиновников бежать из США. Об этом сообщает газета Time со ссылкой на источники.

«Маск, один из самых влиятельных советников президента Дональда Трампа, организовал беспрецедентный финансовый стимул для людей, чтобы они уходили с работы в правительстве, пообещав несколько месяцев оплаты в обмен на их отставку. Сотрудник, который говорил на условиях анонимности из-за страха возмездия, хочет взять деньги и уехать за границу», — приводит издание слова источников.

В частности, страх у американских чиновников вызвала идея Маска предложить им уволиться, но с правом на сохранение зарплаты до 30 сентября. По их словам, подобное предложение является «подозрительно привлекательным» из-за чего многие не хотят в него верить.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что президент США Дональд Трамп отправит в отпуск сотрудников Агентства по охране окружающей среды, с которым у американского лидера проблемные отношения. Дополнительно уточняется, что 47-й глава государства устроит в этом ведомстве значительные кадровые изменения.