Трамп отправит в отпуск сотрудников проблемного для него ведомства

WSJ: Трамп отправит в отпуск сотрудников Агентства по охране окружающей среды

Президент США Дональд Трамп отправит в отпуск сотрудников Агентства по охране окружающей среды, с которым у американского лидера проблемные отношения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, администрация Трампа, как ожидается, отправит в административный отпуск более 100 сотрудников управления по вопросам экологического правосудия и гражданских прав Агентства по охране окружающей среды», — приводит издание слова собеседников.

Дополнительно уточняется, что 47-й президент Соединенных Штатов устроит в этом ведомстве значительные кадровые изменения. Отправка многих сотрудников в отпуск станет лишь началом данной политики.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что администрация Трампа начала удалять или скрывать какую-либо информацию о климатическом кризисе на своих правительственных сайтах. По словам главы Минтранса США Шона Даффи, подобные меры направлены на снижение регулирования экономики, которой могут мешать экологические ограничения. При этом подобное решение вызвало недовольство ученых, чьи исследования были удалены из правительственных сайтов.