Администрация Трампа начала удалять информацию об одном кризисе

Guardian: Администрация Трампа начала удалять информацию о климатическом кризисе

Администрация президента США Дональда Трампа начала удалять или скрывать какую-либо информацию о климатическом кризисе на своих правительственных сайтах. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Крупный климатический портал на веб-сайте Министерства обороны был закрыт, так же как и основной раздел об изменении климата на сайте Госдепартамента. Страница об изменении климата на веб-сайте Белого дома больше не существует, как и климатический контент, предоставленный Министерством сельского хозяйства США, включая информацию, которая предоставляет оценки уязвимости к лесным пожарам», — отмечается в материале издания.

По словам главы Минтранса США Шона Даффи, подобные меры направлены на снижение регулирования экономики, которой могут мешать экологические ограничения. При этом авторы материала привели слова ряда исследователей, которые обратили внимание на то, что ссылки на их работы были убраны с правительственных сайтов. По их словам, такое ограничение доступа к информации может грозить снижением внимания к проблемам США в сфере окружающей среды.

Ранее журнал Politico сообщал, что в ФБР опасаются того, что в результате политики сокращений Трамп может уволить членов неформальной группы, исследующей неопознанные летающие объекты. Как уточняют источники, причиной сокращения может стать тот факт, что некоторые следящие за возможными инопланетянами сотрудники также участвовали в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года радикальными сторонниками Трампа. Предполагается, что они могут быть уволены из чувства мести.