Бездетным россиянам раскрыли способ взять семейную ипотеку

Риелтор Ермакова: Бездетные могут оформить семейную ипотеку с помощью созаемщика

Бездетные россияне также могут оформить семейную ипотеку. О нюансах выдачи льготных жилищных кредитов порталу E1.RU рассказала собственник агентства недвижимости «Квико» Анна Ермакова.

Данный способ предполагает привлечение созаемщика, который бы подпадал под условия льготной категории. «Нужно найти "донора" — человека, имеющего право на семейную ипотеку и не собирающегося это право реализовывать. Этот человек становится созаемщиком по кредитному договору при покупке новостройки по льготной программе», — пояснила риелтор. К примеру, в Екатеринбурге по такому принципу заключается каждая десятая-двадцатая сделка.

Есть у этой схемы и свои подводные камни. В частности, после подписания документов квартира автоматически делится между всеми заемщиками. «Донору» должна быть предоставлена доля площадью не менее 6 квадратных метров. Избежать этого можно, оформив доверенность на продажу сразу же после регистрации права собственности. Просрочки по платежам скажутся на кредитной истории всех заемщиков, предупреждает Ермакова. Правда, такое «донорство» лишит человека возможности самому воспользоваться правом на семейную ипотеку. Однако за супругом созаемщика такое право остается, если он не принимал участия в оформлении ипотеки.

Ранее стало известно, что россияне охладели к ипотеке. За январь число заявок на оформление кредита на «первичку» упало на 55 процентов. Спрос на покупку в ипотеку готового жилья снизился на 26 процентов.