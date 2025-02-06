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09:13, 6 февраля 2025Экономика

Россияне массово отвернулись от ипотеки

TYMY: Число заявок на ипотеку для покупки новостроек упало на 55 процентов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В январе 2025 года число отправленных заявок россиян на ипотеку для покупки квартиры на первичном рынке упало на 55 процентов относительно декабря 2024-го. О том, что граждане массово отвернулись от жилищных кредитов, сказано в исследовании платформы TYMY, пишет «Газета.Ru».

По информации экспертов, количество заявок на «вторичке» снизилось на 26 процентов. Кроме того, за год отрицательная динамика в отношении ипотеки на новостройки составила 7 процентов, а готовых квартир — 42 процента. «Если смотреть только на динамику последних месяцев, спрос на вторичную недвижимость уже несколько месяцев существенно не меняется, а в январе в сравнении с декабрем снижение оказалось в пределах ожидаемого сезонного спада в 20-30 процентов», — пояснил руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников. Он отметил, что это в очередной раз доказывает, что рынок готовых квартир стабилизировался, стал меньше зависеть от государственной поддержки и оказался более прогнозируемым, чем рынок новостроек.

Накануне стало известно, что по итогам января этого года доля сделок за наличные на «вторичке» Москвы достигла 90 процентов. Показатель стал максимальным с марта 2016 года.

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