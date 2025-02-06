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01:46, 6 февраля 2025Наука и техника

Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57

Рособоронэкспорт: Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, пишет РИА Новости.

Госкомпания также предлагает организацию совместного производства истребителей в Индии и оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения. По словам Михеева, экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков.

Ранее бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев получит от Франции первые истребители Mirage в феврале 2025 года. Политик также назвал французские истребители эффективным оружием для использования ракет «воздух — воздух».

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