Рособоронэкспорт: Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57

Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, пишет РИА Новости.

Госкомпания также предлагает организацию совместного производства истребителей в Индии и оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения. По словам Михеева, экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков.

Ранее бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев получит от Франции первые истребители Mirage в феврале 2025 года. Политик также назвал французские истребители эффективным оружием для использования ракет «воздух — воздух».