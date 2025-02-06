Известный актер рассказал о жизни на чердаке и купании в пруду после переезда в Москву

Актер Устюгов: После переезда в Москву я жил на чердаке и купался в пруду

Известный российский актер Александр Устюгов рассказал, что после переезда в Москву он некоторое время жил на чердаке и купался в пруду. Воспоминаниями об этом периоде он поделился в интервью журналу WomanHit.

Звезда сериалов «Ментовские войны» и «Столыпин» отметил, что Москва приняла его не сразу и во время учебы в театральном училище он ночевал на чердаке многоэтажного дома, расположенного по адресу улица Лобачевского, 96. «Всегда вспоминаю, когда проезжаю мимо. И там рядом находится пруд. Сейчас там все изменилось, уже никто не купается. А раньше да. Поэтому это был нормальный ритуал: я с чердачка выползал рано утром, заныривал, причесывался, стирал рубашку. До метро «Юго-Западная» было идти минут двадцать пять: пока доходил, рубашка высыхала», — признался Устюгов.

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