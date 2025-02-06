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12:12, 6 февраля 2025Россия

Кадыров заявил о боевых действиях на «брянском направлении»

Глава ЧР Кадыров показал фрагмент боя, указав его местом брянское направление
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о боевых действиях, ведущихся на «брянском направлении». Об этом он написал в Telegram.

Руководитель республики опубликовал кадры боя, в котором принимало участие одно из подразделений полка «Север-Ахмат». На них показана работа расчетом минометов и операторов дронов по украинским солдатам.

Кадыров не указал каких-либо иных географических ориентиров. При этом Минобороны о боевых действиях на территории Брянской области не сообщало.

Ранее Кадыров показал украинских пленных и обратился к жителям Украины. Он сказал, что российские солдаты не собираются воевать с безоружными. Однако тем, кто выступает против российских интересов в вооруженной борьбе, пощады не будет, подчеркнул он.

ЖЗЛ
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