Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:03, 6 февраля 2025Ценности

Кайли Дженнер похвасталась фигурой в приспущенных штанах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость поделилась в сторис видео (в момент написания новости оно было удалено), в котором запечатлела себя на камеру в зеркало. На ней черный кожаный бюстгальтер и штаны с низкой посадкой. При этом предпринимательница приспустила нижнюю часть своего наряда, обнажив бедра.

В январе сообщалось, что Кайли Дженнер примерила на модном показе в Париже откровенный наряд бренда Jean Paul Gaultier и вызвала ажиотаж в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Раскрыты секреты впечатляющего массажа партнеру

      Эфиопия заявила об открытости для контактов с Путиным

      Раскрыты гонорары голливудских звезд за сотрудничество с USAID по Украине

      Посол заявил о готовности России к серьезному разговору о мире на Украине

      Планы по переселению жителей сектора Газа раскрыли

      USAID обвинили в нарушении запрета финансирования программ иностранной помощи

      Российских военных доставили в Москву после украинского плена

      Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

      На Украине ввели санкции против музеев Крыма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше