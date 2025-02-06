Кайли Дженнер похвасталась фигурой в приспущенных штанах

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость поделилась в сторис видео (в момент написания новости оно было удалено), в котором запечатлела себя на камеру в зеркало. На ней черный кожаный бюстгальтер и штаны с низкой посадкой. При этом предпринимательница приспустила нижнюю часть своего наряда, обнажив бедра.

В январе сообщалось, что Кайли Дженнер примерила на модном показе в Париже откровенный наряд бренда Jean Paul Gaultier и вызвала ажиотаж в сети.