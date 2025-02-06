Вероятность хакерских атак на лифты в России оценили

IT-эксперт Фомин: Жителям умных домов не стоит бояться кибератак на лифты

Хакерские атаки на лифты жителям «умных» домов в России не грозят. Вероятность кибервмешательств в цифровые системы жилых домов в разговоре с «Газетой.Ru» оценил технический директор IT-направления компании МТС Николай Фомин.

Риски захвата лифтов или систем доступа в «умных» домах, по словам эксперта, минимальны. Все возможные киберриски, как пояснил Фомин, изначально учтены в госстандарте. При условии, если застройщик обращается к надежным поставщикам оборудования и программного обеспечения, любые угрозы хакерских атак будут нейтрализованы.

«Застройщики и операторы создают закрытый и безопасный сетевой контур, разделяя его на сегменты и ограничивая доступ извне через Wi-Fi или физическое подключение. Это значительно снижает вероятность недоступности сервисов или вывода оборудования из строя», — рассказал собеседник издания. Кроме того, IT-продукты тщательно проверяют на наличие уязвимостей, что существенно снижает вероятность возникновения серьезных сбоев, добавил Фомин.

Однако в случае «умных» квартир ответственность за безопасность систем лежит на собственнике. Хозяевам такого жилья Фомин строго рекомендует своевременно обновлять прошивку и программное обеспечение устройств. Также для входа в систему необходимо использовать сложные и уникальные пароли и избегать использования непроверенных Wi-Fi сетей. Для «умных» устройств лучше всего создать отдельную домашнюю сеть — это ограничит доступ к оборудованию посторонним лицам.

Ранее россияне назвали систему «умный дом» одним из слагаемых идеальной квартиры. Большинство респондентов, описывая жилище мечты, упоминают интерьеры в минималистичном дизайне и спокойных тонах, а также большое количество мест для хранения.