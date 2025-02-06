Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:13, 6 февраля 2025Экономика

В российском городе дом с протекающей крышей оставили без света на неделю

В Кирове дом с протекающей кровлей оставили без света на неделю
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Кирове протечка кровли лишила жильцов дома электричества на целую неделю. О коммунальных проблемах горожан рассказали в отделении движения «Народный фронт».

Без света на всю неделю остался один из домов по улице Кирова в Нововятском районе города. Из-за прохудившейся крыши талой водой затопило лестничные площадки и квартиры с пятого по третий этаж. Вода добралась и до электрощитков, в результате чего произошло короткое замыкание. Оперативно на жалобы собственников в управляющей компании не откликнулись, оставив дом без электричества на семь дней. Квартировладельцам пришлось самим закутывать щитки в пакеты. Даже после того, как коммунальщики очистили кровлю от снега, протечки не прекратились.

Такие подтопления, по словам местных жителей, продолжаются уже десять лет. Все это время собственники пытаются добиться капремонта. На текущий момент работа запланированы на 2028-2030 годы. По поводу переноса сроков жильцы обращались в Госжилинспекцию и районную администрацию. Волонтеры направили обращение в прокуратуру.

Ранее жители Астрахани пожаловались на постоянные потопы в подвале, из-за чего дом превратился в парную. полы в квартирах на первом этаже разваливаются от сырости, обои отходят от стен. Плесенью покрылись стены даже на верхних этажах. Электросчетчики из-за высокой влажности покрылись грибами — собственники опасаются пожаров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

      В России осудили троих украинских военных за теракты в Курской области

      Замглавы российской строительной компании похитила сотни миллионов рублей из бюджета

      В российском регионе начали розыск запустившего в колонию стрелу с наркотиками лучника

      В Молдавии решили не праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне

      В России родственники участников СВО оказались вынуждены возить воду на ослах

      Москвичей предупредили о гололедице

      Захарова заявила о готовности Европы подобострастно прогнуться под Трампа

      На Украине поблагодарили Азербайджан за помощь

      Лучшая подруга Ирины Шейк в откровенных позах снялась в бюстгальтере и чулках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше