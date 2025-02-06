В российском городе дом с протекающей крышей оставили без света на неделю

В Кирове дом с протекающей кровлей оставили без света на неделю

В Кирове протечка кровли лишила жильцов дома электричества на целую неделю. О коммунальных проблемах горожан рассказали в отделении движения «Народный фронт».

Без света на всю неделю остался один из домов по улице Кирова в Нововятском районе города. Из-за прохудившейся крыши талой водой затопило лестничные площадки и квартиры с пятого по третий этаж. Вода добралась и до электрощитков, в результате чего произошло короткое замыкание. Оперативно на жалобы собственников в управляющей компании не откликнулись, оставив дом без электричества на семь дней. Квартировладельцам пришлось самим закутывать щитки в пакеты. Даже после того, как коммунальщики очистили кровлю от снега, протечки не прекратились.

Такие подтопления, по словам местных жителей, продолжаются уже десять лет. Все это время собственники пытаются добиться капремонта. На текущий момент работа запланированы на 2028-2030 годы. По поводу переноса сроков жильцы обращались в Госжилинспекцию и районную администрацию. Волонтеры направили обращение в прокуратуру.

Ранее жители Астрахани пожаловались на постоянные потопы в подвале, из-за чего дом превратился в парную. полы в квартирах на первом этаже разваливаются от сырости, обои отходят от стен. Плесенью покрылись стены даже на верхних этажах. Электросчетчики из-за высокой влажности покрылись грибами — собственники опасаются пожаров.