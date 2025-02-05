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18:42, 5 февраля 2025Экономика

Россияне пожаловались на парную и грибы в подъезде

В Астрахани подъезд дома превратился в парную и покрылся грибами
Виктория Клабукова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ulrich Niehoff / Globallookpress.com

В Астрахани подъезд жилого дома превратился в парную из-за прорыва труб горячего и холодного водоснабжения. О ситуации сообщает радиостанция «Южная Волна».

На состояние коммуникаций жалуются жильцы многоэтажки по улице 2-й Ровной. Из-за постоянных потопов в подвале на лестничной площадке стоит марево и зловонный запах, полы в квартирах на первом этаже разваливаются от сырости, обои отходят от стен. Плесенью покрылись стены даже на верхних этажах. Электросчетчики из-за высокой влажности покрылись грибами — собственники опасаются пожаров из-за короткого замыкания.

Управляющая компания оставила жалобы собственников без ответа, письма в различные инстанции результата не дали. Поэтому астраханцы решили ввести в курс дела президента, обратившись к нему в ходе Прямой линии. Ситуацией заинтересовались активисты движения «Народный фронт» — общественники направили запрос в областную прокуратуру. Закончится ли история признанием дома аварийным, пока неизвестно.

Ранее на плесневые грибы в доме посетовали жильцы дома в Новом Уренгое. Из-за некачественной работы строителей квартиры в доме промерзают. Помощи от местных властей горожане добиться не могут.

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