Жители российского города пожаловались на промерзающие стены и плесень в доме

Жильцы дома в Новом Уренгое пожаловались на промерзающие стены и плесень

Жильцы дома в Новом Уренгое пожаловались на неудовлетворительные условия жизни: стены в здании давно промерзают, кроме того, они покрыты плесенью и сыростью. Внимание на ситуацию в российском городе обратил ямальский депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин на своей странице «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном по адресу микрорайон Юбилейный, 2/4. Депутат отметил, что сырость, плесень и холод в квартирах опасны для здоровья жильцов, добавив, что новоуренгойцы неоднократно обращались за помощью к местным властям, однако это не дало результата. «Не устаю повторять, что контроль строительства и содержания жилья в условиях Крайнего Севера, сурового климата и низких температур должен быть особенно принципиальным и тщательным! Ибо недоделки строителей и приемщиков дорого обходятся жителям при наступлении первых серьезных морозов. Пользуясь случаем, обращаюсь к главе города Новый Уренгой Антону Колодину с просьбой взять на контроль ситуацию по указанному дому и встать на защиту граждан», — призвал Вершинин.

Ранее жители Воронежа пожаловались на невыносимый холод, который постоянно стоит в квартирах еще с 80-х годов.