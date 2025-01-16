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17:07, 16 января 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на промерзающие стены и плесень в доме

Жильцы дома в Новом Уренгое пожаловались на промерзающие стены и плесень
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Жильцы дома в Новом Уренгое пожаловались на неудовлетворительные условия жизни: стены в здании давно промерзают, кроме того, они покрыты плесенью и сыростью. Внимание на ситуацию в российском городе обратил ямальский депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин на своей странице «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном по адресу микрорайон Юбилейный, 2/4. Депутат отметил, что сырость, плесень и холод в квартирах опасны для здоровья жильцов, добавив, что новоуренгойцы неоднократно обращались за помощью к местным властям, однако это не дало результата. «Не устаю повторять, что контроль строительства и содержания жилья в условиях Крайнего Севера, сурового климата и низких температур должен быть особенно принципиальным и тщательным! Ибо недоделки строителей и приемщиков дорого обходятся жителям при наступлении первых серьезных морозов. Пользуясь случаем, обращаюсь к главе города Новый Уренгой Антону Колодину с просьбой взять на контроль ситуацию по указанному дому и встать на защиту граждан», — призвал Вершинин.

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