Косметолог раскрыла влияние филлеров из спермы рыб на кожу

Косметолог Гасанова: Филлеры из спермы рыб улучшают регенерацию кожи

Получаемый на основе спермы осетровых и лососевых рыб компонент PDRN относительно недавно стали использовать для производства филлеров, рассказала врач-косметолог Александра Гасанова. О воздействии необычного вещества на кожу она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам Гасановой, PDRN — это биологически активное вещество, полученное из рыб, в частности осетровых и лососевых. «Это своеобразная смесь участков ДНК, которые работают как сигнальные молекулы, оповещая организм о наличии повреждений, тем самым улучшая регенерацию, кровообращение и снимая воспаление», — рассказала косметолог.

Процедура инъекций PDRN, продолжила врач, помогает в лечении ран и ожогов, а также в восстановлении мышц при травмах. Этот компонент, добавила она, стимулирует рост и обновление клеток, выступает как антиоксидант, уменьшает воспаления. Методику Гасанова назвала безопасной и эффективной. «Она становится все более популярной среди людей, которые стремятся к естественному омоложению», — констатировала специалистка.

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